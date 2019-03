Kadifekale Şehitliği'nde 18 Mart Töreni

İzmir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıylatören düzenlendi.

Kadifekale Hava Şehitliğindeki törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Kani Beko, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru da şehitlik olmadan vatan olmayacağını dile getirerek, “Vatan bir toprak parçasıdır ama her toprak parçası vatan değildir. Vatan uğruna şehitlerin kan akıttıkları toprak parçasıdır” dedi.

Vali Erol Ayyıldız, şehitlik anı defterini imzalayarak şunları yazdı:

"Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz.

Bizlere miras bırakılan vatan topraklarının her karışı için canımızı feda etmekten, kanlarımızı aziz Türk milletinin istiklali ve istikbali için akıtmaktan bir an bile geri durmayacağımızı açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet payidar olması için yüce milletin her bir ferdi olarak üzerimize düşeni yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimize söz veriyoruz." Törende lise öğrencileri "Bir Memet daha" ve "Çanakkale şehitlerine" adlı şiirleri okundu ve şehitlere dua edildi.

Silah arkadaşları dualar okudu

Tören sonrası protokol şehit mezarlarını ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı. Vali Erol Ayyıldız, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan piyade uzman çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan'ın elini öperek sohbet etti.

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'yla 2. Komando Tugayı'nda birlikte görev yapan silah arkadaşları, Palancı'nın mezarı başında Kuran okudu.