Kadın cinayetiyle biten kavganın ardından iki gözaltı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 50 yaşındaki Dudu Demirkıran isimli kadının av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Olay, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 7424 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıkmış, sözlü tartışmada gerilim artınca kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler av tüfeği ile ateş açmıştı. Av tüfeği ile ateş açılması sonucu Dudu Demirkıran (50) isimli bir kadın, vurularak ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kişiyi gözaltında alındı. Ekipler, kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için soruşturmasını sürdürüyor.