Kadın cinayetlerine dikkat çeken uygulama

Çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Minerva'da sürdüren Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Mert Aladağ, ekip arkadaşlarıyla birlikte, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için bir mobil uygulama geliştirdi. İsmini ölüm çiçeği olarak bilinen Lavinia'dan alan ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yayınlanan uygulamada, 2008 yılından günümüze değin öldürülen kadınların isimleri, neden ve kim tarafından öldürüldükleri yer alıyor.

Son bir yılda ekip arkadaşlarıyla birlikte geliştirdikleri matematik öğrenimini kolaylaştıran Bilgelik Yolunda ve Ankara'yı tanıtan Hitit Güneşi isimli oyunlarıyla iki ödül kazanan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Mert Aladağ, bu kez bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Minerva'da sürdüren Mustafa Mert Aladağ ve ekip arkadaşı Furkan Ağca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine dair bir farkındalık oluşturmak amacıyla Lavinia isimli bir uygulama geliştirdi. Lavinia'nın, öldürülen kadınları anmak ve adlarını yaşatmak için geliştirilmiş bir mobil uygulama olduğunu belirten Aladağ, “Sosyal sorumluluk kapsamında, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konularında toplumda bir farkındalık yaratma amacıyla uygulamamızı geliştirdik. Uygulamamızda, 2008 yılından günümüze değin işlenen cinayetler sonucu ölen kadınların isimlerini, neden ve kim tarafından öldürüldüklerinin verilerini işleyerek bir takvim uygulaması halinde kullanıma sunduk. Çeşitli kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre 2008'den 2021'e kadar ne yazık ki 3 binin üzerinde kadının öldürüldüğünü gördük. Uygulamada sürekli olarak bilgileri güncelliyoruz” dedi.

Uygulamanın ismini, aslında zarif, pembe bir çiçek olan, ancak ölüm çiçeği olarak da bilinen Lavinia'dan aldığını dile getiren Mustafa Mert Aladağ, “W. Shakespeare tarafından yazılan Titus Andronicus oyununda Roma Başkomutanı Titus'un kızı Lavinia, iki erkek tarafından tecavüze uğramış, elleri ve dili kesilmiştir. Hayatı, uğradığı felaketler sonucu üzücü bir şekilde sona eren Lavinia karakteri gibi tüm öldürülen kadınların isimlerini, uygulamamızla yaşatmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.