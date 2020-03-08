Kadın Emeği Fuarı açıldı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında açılan Kadın Emeği Fuarı, Kültürpark'ta ziyaretçileri ağırlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Fuar alanındaki 2 ve 3 No'lu hollerde Kadın Emeği Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. 7 Mart tarihinde açılan fuar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de açık kalacak. Fuarda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal odaklı hizmet üreten birimlerinin yanı sıra ilçe belediyeler, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, üretici kadın kooperatifleri, tarımsal kooperatifler, kadın yazarlar, mahallerinde el emeği üretimi yapan kadınlar ve kadın muhtarlar ilgili stantlarda yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğünden 2019 yılında eğitim alan ve yarısı kadınlardan oluşan 11 bin kursiyerin ürünleri de fuarda sergileniyor. Fuardaki balık ağı, nazar boncuğu ve wayuu çanta üretimi gibi atölyeler ilgi görürken, Ege Halk Tiyatrosu, Toprak Sahne, Ulamış Köy Tiyatrosu ve Ürkmez Kadın Tiyatrosu'nun gösterileri de katılımcıları sanatla buluşturuyor. Fuarı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Av. Nilay Kökkılınç, belediyenin kadın çalışmalarının sadece 8 Mart'ta değil yıl boyunca sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Kökkılınç yaptığı açıklamada, “Belediyemiz yıl boyunca yaşamın yükünü omuzlayan emekçi kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayarak üretici kadınları destekliyor. Kadın kooperatiflerine yönelik teşvik edici çalışmalar yürütülüyor” diye konuştu.