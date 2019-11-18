TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, "Kadın girişimci olmak dünyanın her yerinde zorluklar içeriyor" dedi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulunun ev sahipliğinde organize edilen, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. “Kadın Girişimciler ile İlham Buluşması” toplantısına çok sayıda önemli isim katıldı. Etkinlikte konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, Türkiye'de kadın girişimci olmanın zorluklarına dikkat çekti.

38 yıllık sanayicilik yaşamından anekdotlar paylaşan ve dünyadaki ilk kadın traktör üreticisi unvanını taşıdığını belirten Zeynep Erkunt Armağan, “Hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde gözlemlediğim ortak bir sorun var. Kadın girişimci olmak dünyanın her yerinde zorluklar içeriyor. Bugüne kadar Türkiye'de ulaşılan 20 bin civarında kadın, en yakınındaki 3 kadına daha ilham olsa, biz aslında 80 bin kadında zihin devrimi yaptık demektir” diye konuştu.

Bu eğitimlerle finansal okuryazarlığı gelişen, iletişim, pazarlama, bilişim konularında aydınlanan kadınların durmayacağını kaydeden Erkunt Armağan, "Kadınlar bu süreçten sonra öyle ya da böyle ekonominin bir parçası olacak, yetmeyecek; çocuğuna, kardeşine, komşusuna belki annesine, teyzesine örnek olacak. Suya atılmış bir taş gibi çevresinde oluşturduğu dalgaları büyütüp gidecek. Ben kadının sabrına, inançla çalışmasına ve aldığını misliyle geri vermesine hayranım" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki iş gücünün yarısını kadınların oluşturduğuna dikkat çeken Zeynep Erkunt Armağan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumun yarısının yer almadığı bir ekonomi sağlıklı çalışır mı? Yarısı olmayan hiçbir varlık tam değildir, sağlıklı çalışmaz. Kadın toplumun yarısıdır, kadınsız ekonomi olmaz. Kadın hem fiziken, hem zihnen doğurgandır. Kadının öğrendiği her şey, başlattığı her girişim ekonomiye çarpan etkisiyle geri döner. Ben bunu çok iyi biliyorum, çünkü onlardan birisi de benim. Kadın öğrenecek ki; kendine güveni oluşacak. Kadın uygulayacak ki; kendine saygısı gelişecek. Bilgili, güvenli ve kendisine saygı duyan, saygı gören bir kadın, kadını sayan, kadına değer veren yeni nesiller yetiştirecek."