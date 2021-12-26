Kadın girişimciler işbirliği için buluştu

Medikal ve kişiye özel yatak üretimi gerçekleştiren SPM Ltd'in genel koordinatörü ve Ashly Bedding markasının kurucusu Aslı Özoğuz, kadın girişimcilerle buluştu, yeni iş birlikleri için görüşerek 2022 yılını değerlendirdi.

Aslı Özoğuz, Torbalı'daki fabrika showroomunda farklı iş kollarındaki kadın yöneticilerle bir araya gelerek firmalarına ait Ashly Bedding markasına ilişkin bir de tanıtım gerçekleştirdi.

Kı·s¸ı·ye o¨zel yatak u¨retı·mı·nde Tu¨rkı·ye'dekı· tek fı·rma olduklarını belirten Aslı Özoğuz, yatağa bağımlı hastalar için özel olarak üretilen medikal yataklardan sonra Ashly Bedding markasıyla ev kullanımı için de ürünleri beğeniye sunduklarını dile getirdi.

“Hem sağlıklı hem rahat”

AR-GE ve teknolojiye önem verdiklerini ifade eden Özoğuz, “2004 yılında SPM olarak I·zmir'de kurulan firmamızın o yıllardan bu yana Tu¨rkiye'de medikal sekto¨r adına u¨rettigˆi tu¨m yatak ve yastıklarda liderligˆi elde etmesinin ardından verdiğimiz bir karar u¨zerine Ashly Bedding markamız ic¸in yola c¸ıktık. 12 sene boyunca AR-GE ekibimiz ile birlikte aldıgˆımız egˆitimler, yaptıgˆımız c¸alıs¸malar akabinde edindigˆimiz tecru¨belerin bir sonucu olarak medikal yatak rahatlıgˆını ev yatagˆı konforuyla birleştirerek Ashly Bedding firmasını hayata gec¸irdik” diye konuştu.

Kişiye özel yatak tasarımı

Yılların tecru¨besiyle tek konuda uzmanlas¸tıklarını ve ürünlerinin Almanya'da reçete ile satıldığı için önemli kalite standartlarına sahip olduğunu dile getiren Aslı Özoğuz, şöyle devam etti: “Tüm ürünlerimiz Avrupa standartlarında u¨retilmektedir. Müşterimiz bize ulaştığında boy, kilo, yaş gibi özelliklerini dikkate alarak özel kesimli, kişiye özel tasarım yataklar üretiyoruz. Özel basınç haritamıza göre ev kullanıcılarına da uygun şekilde terletmeyen, omurgayı destekleyerek, bel ve boyun ağrılarına çözüm olan ve diğer yataklara oranla çok daha uzun ömürlü kullanımıyla, çökme yapmayan yatakları kullanıma sunuyoruz. Yatağa bağımlı hastalarda ve engelli bireyler için bası yarası tedavilerini destekleyici ve yara oluşumunu engelleyici özel kesimleriyle hastalarımıza konfor ve rahatlık sunan yataklarımız, minderlerimiz ve pozisyonlama yastıklarımız bulunmaktadır.

Bu nedenle ürünlerimiz çok fazla testten geçiyor” dedi

“Güçlü ekip, güçlü marka”

“Bizim için kullanıcı deneyimi çok önemli” diyen Özoğuz, “Ürünlerle ilgili bir sorun varsa çözüm için de sürekli iletişim halindeyiz. Teknoloji takibi ile her zaman inovatif üretime sahibiz. Anatomiye uygun tasarımlarımız yogˆun AR-GE c¸alıs¸maları ile gerc¸ekles¸iyor. Sağlık sektörüne hitap ettiğimiz için hammadde de yüksek kaliteyi o¨n planda tutuyoruz. I·yi bir Kalite Yo¨netim Sistemine sahibiz. Fabrikamızda çevre bilinciyle hareket ediyoruz. Artan sünger kırpıklarını da mobilya sektörüne veriyoruz. SPM Sünger şirketimiz ve Ashly Bedding markamızın kurumsallık sürecinde, Waypoint Kurucusu Hasan Özkapıcı ve Arge Art Kurucusu Serhan Ceylan bu yolculukta bizimle birlikte olan isimlerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.