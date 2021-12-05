Kadın istihdamına 'güzel' katkı: Eğitim verip meslek sahibi yapacaklar

İzmir'de açılan Güzellik Akademisi, pandemiye rağmen büyüyen güzellik sektörüne nitelikli personel yetiştirecek. Merkezin kurucusu Öznur Gençdoğuş, vereceği ücretsiz eğitimler ile ülkemizdeki kadın istihdamına katkı sağlamak istediğini ifade ederek, "Mesleğimizde çıraklık, kalfalık, ustalık olarak nitelediğimiz eğitim aşamalarını biz akademimizde 6 aylık hızlandırılmış kurs ile veriyoruz. Burada bizim amacımız kişilere meslek edindirerek onların iş yeri açabilmelerini sağlamak" dedi.

Genç girişimci Öznur Gençdoğuş, 4 yıl önce hizmete giren güzellik merkezinin ardından, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Özel Öznur Gençdoğuş Güzellik Akademisini kurdu. Akademinin açılış töreninde; ünlü model, sunucu ve oyuncu Şebnem Schaefer'in yanı sıra güzellik ve sağlık sektörünün ünlü isimleri yer aldı. Açılış töreni, kokteylin ardından kurdele kesimi ile taçlandı.

"Amacımız; kişilere meslek edindirerek onların iş yeri açabilmelerini sağlamak"

Akademisinin açılış buluşmasında konuşan Öznur Gençdoğuş, pandemi döneminde büyümesini sürdüren güzellik sektöründe iş arayan, kendine iş kurmak isteyen veya bu alanda eğitmenlik yapmak isteyen kadınlara istihdam ve iş fırsatı sunmayı amaçladığını ifade etti. Gençdoğuş, "Mesleğimizde çıraklık, kalfalık, ustalık olarak nitelediğimiz eğitim aşamalarını biz akademimizde 6 aylık hızlandırılmış kurs ile veriyoruz. Burada bizim amacımız; kişilere meslek edindirerek onların iş yeri açabilmelerini sağlamak. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimiz, ustalık belgesini aldıktan sonra öğreticilik belgesi alarak da yine bu mesleğe insan kazandırabiliyorlar" dedi.

"Kadın sığınma evleri veya Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan ayrılan kadınlara ücretsiz eğitim"

Özellikle kadın sığınma evinde veya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalmış olan, işe ihtiyacı olan kadınlara ücretsiz birebir eğitim verileceğinin altını çizen Öznur Gençdoğuş, "Bu insanların istihdam konusunda desteğe ihtiyaçları var" vurgusunu yaptı.

Gençdoğuş, "Bu anlamda çok da güzel bir sosyal sorumluluk projemiz var. Kadın sığınma evleri veya Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan ayrılan kadınlara ücretsiz eğitim, ücretsiz meslek edindirme olanağı sağlıyoruz. Burada bizimle ve ekibimizle beraber çalışma, stajyerlik olanağının yanı sıra iş bulma konusunda da kendilerine destek oluyoruz. Kadın sığınma evleri konusunda mesela, bu insanların istihdam konusunda desteğe ihtiyaçları var. Çalışamayan, evinin kirasını ödeyemeyen, çocuklarına bakamayan kadınlarımız var ne yazık ki. Bu anlamda kendilerine destekçi olmamız gerekir diye düşünüyoruz. Onlar meslek edinerek, kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilir duruma gelebilirler. Ustalık belgesi ile kendi iş yerlerini işletebilir, hatta öğreticilik belgesi ile kendi öğrettiklerini başka insanlara da aktararak öğretmenlik yapabilirler. Kurslarımız birebir eğitim niteliğinde oluyor. Burada pandemiden dolayı kalabalık sınıflar oluşturmuyoruz. Manikürist, güzellik uzmanlığı, kalıcı makyaj, ipek kirpik, make up, protez tırnak ve kalıcı oje dallarında eğitimler veriyoruz" sözlerine yer verdi.

Şebnem Schaefer: "Kadınlar iş bulmakta güçlük çekiyor"

Açılışa katılan sunucu ve model Şebnem Schaefer ise kadınların iş bulmakta güçlük çektiğini belirterek, Öznur Gençdoğuş'un sosyal sorumluluk projelerinden biri olan kadınların istihdamı konusundaki çabalarını takdirle karşıladığını söyledi. Şebnem Schaefer, "Günümüzde kadınların iş bulması gerçekten zor. Öznur Hanım, özellikle kadın sığınma evlerinde kalan kadınlarımız için de oldukça güzel bir projenin mimarı olmuş. Bu sosyal sorumluluk projesi sayesinde, zor durumda olan ve meslek sahibi olmak isteyen kadınlar kendi iş yerlerini açabiliyor olacak. Aynı zamanda bu kursu tamamlayanlar, uluslararası bir sertifikanın da sahibi olacaklar. Yani yurt dışında da bu sertifikayla mesleklerini yapabilecekler ve bu çok önemli. Kadın sığınma evlerinde kalanların yanı sıra devlet yurtlarında ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan ve bu mesleği yapmak isteyen gençler için de ücretsiz eğitim verilecek. Bu aslında kadınlar için, kadın dayanışması minvalinde çok önemli bir şey. Bu sebepten dolayı Öznur Gençdoğuş'u tebrik ediyorum. Çalışanları da çok enerji dolu, çok hayat dolu. Bu girişim umarım daha da büyür" açıklamasında bulundu.