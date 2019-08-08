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Kadın meclis üyelerinden örnek davranış

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Cumhur İttifakı’nın kadın meclis üyeleri tarafından meclise verilen önerge ile ilçede kadın dayanışma merkezi açıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın kadın meclis üyeleri tarafından meclise verilen önerge ile ilçede kadın dayanışma merkezi açıldı.


Kemalpaşa ilçesinde, AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Çile Özkul, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyesi Avukat Sedanur Özer, meclise kadın dayanışma merkezi açılması için önerge verdi Önergeye, AK Parti Grup Başkan Vekili Metin Yaşar ve meclis üyesi Okan Bildirici de imzalı destek oldu.


Verilen önerge üyelerin oylarıyla oy birliğiyle kabul edildi ve ilçede kadın dayanışma merkezi açıldı. İlçede böyle bir merkezin olmadığını ifade eden Çile Özkul, "Aslında önerge ile sadece kadın dayanışma merkezi açılmasını talep etmedik. Amacına uygun bir merkezin açılmasını istedik. Burada kadınlarımıza hukuksal ve psikoloji destek verilmesi gerektiğini de ifade ederek Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak konunu önemini belirtip takipçisi olacağımızı da hatırlattık. Kadınlarımızın her türlü hizmetten en üst seviyede yararlanmaları noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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