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Kadın muhtarlara Anneler Günü sürprizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem anneleri sevindirmek hem de küçük üreticiyi desteklemek amacıyla bu yıl Anneler Günü’nde sardunya dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem anneleri sevindirmek hem de küçük üreticiyi desteklemek amacıyla bu yıl Anneler Günü'nde sardunya dağıttı. İzmir'de görev yapan kadın muhtarları da unutmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 122 kadın muhtara sardunya hediye etti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde hem anneleri sevindirmek hem de korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiçek üreticilerini desteklemek amacıyla küçük üreticiden aldığı 50 bin saksı sardunyayı dağıttı. İzmir'de görev yapan kadın muhtarları da unutmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, anneler gününde 122 kadın muhtarı tek tek ziyaret ederek sardunya hediye etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kutlama mesajı ile birlikte çiçeklerini alan kadın muhtarlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkürlerini iletti.

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