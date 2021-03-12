Kadın N'efesi objektiflere yansıyacak

Selçuk Belediyesi ve İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ortaklığında, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliği ile düzenlenen Kadın N'efesi Ulusal Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı.

Selçuk Belediyesi ile İZİKAD arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen yarışmada kadın ve kültürel mirası birleştiren kareler yarışacak. Yarışma için son katılım tarihi 15 Nisan 2021 olarak belirlendi. Yarışmaya katılacak eserlerde, yaşamın başlangıcı olan kadınlarla Efes Antik Kenti'nin ilişkisi konu edilecek. Kadınların kendi sorumluluklarının yanı sıra taşıdığı anne, eş, evlat, çalışan, işveren gibi farklı kimliklerle hayatları boyunca efe gibi dimdik durmaları, çevrelerine nefes olmaları ve geçmişten bugüne ellerini değdikleri her işte ortaya koydukları farkı Kadın N'efesi teması ile birleştirecek tüm fotoğraf severler yarışmaya katılabilecek. Kadın N'efesi temasıyla düzenlenen yarışmanın amacı kadın ve kadın çalışmaları konusunda farkındalığı arttırmak.

Kadın N'efesi Fotoğraf Yarışması'na katılmak isteyen fotoğraf severler http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üye olarak fotoğraflarını yükleyebilecekler. Sonuçlar İZİKAD ve Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Sergi ve ödül töreni 6 Mayıs 2021 tarihinde Artemis Tapınağı'nda gerçekleşecek. Bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye de bin TL ödül verilecek.

Kadın N'efesi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yanı sıra jüri üyeleri arasında Ressam-Fotoğraf Sanatçısı IFOD ü. Prof. Dr. Arif Ziya Tunç, Fotoğraf Sanatçısı IFOD YK üyesi Berna Kızıltan, Fotoğraf Sanatçısı IFOD Yön Kur. Baş. Seda Şengök, Fotoğraf Sanatçısı IFOD Onur Üyesi AFIAP Yusuf Tuvi, İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, Spiker, Seslendirme Sanatçısı Yeşim Kopan gibi isimler yer alacak.