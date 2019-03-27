Kadın öğretmenler, Dünya Tiyatro Gününde şiddete 'dur' demek için sahnede

Kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek isteyen kadın öğretmenler, Türkiye'de yaşanmış olan kadın olaylarından ilham alan "Kına Yakın" oyunu ile bu kez şiddete sanat yolu ile 'dur' dedi.

"Kına Yakın", "Bazı Geceler Ölümcüldür" adlı tiyatro oyununu sahneye koyan Lugo Kids Eğitim Kurumları öğretmenleri izleyenleri duygulandırdı. Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda tarihe kazınan kadın cinayetlerini duygusal bir canlandırma ile sahneye koyan bayan öğretmenler, tiyatroculara taş çıkardı. Dünya Tiyatro Gününde öğretmenlerden Derya Tüzün'ün yazdığı oyunda, tamamı gerçek yaşanmış hikayeler sahneye konuldu.

Lugo Kids Eğitim Kurumları Kurucusu Canan Tiryakil, ülkemizde kadına uygulanan şiddetin her geçen gün arttığını belirterek, "Buna 'dur' demenin en etkili yolunun eğitim olduğuna inanıyorum" dedi. Tiryakil, sadece kadınlara değil çocuklara da şiddetin devam ettiğini ifade ederek, "Amacımız; kadına, çocuğa yönelik şiddete eğitim ve sanat yoluyla dur demek. Bu oyun o anlamda çok önemli ve değerli. Sahneye gönüllü olarak çıkan öğretmenlerimize ve bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu. Oyundan elde edilen gelirin ise Karşıyaka'nın Filizleri Projesi kapsamında genç kızların eğitim masrafları için bağışlanacağını da sözlerine ekleyen Tiryakil, sosyal projelerinin devam edeceğini söyledi.