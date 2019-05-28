Kadınlar da saç ektiriyor

Kadınlardaki saç dökülmesi erkeklere nazaran sık olmamakla birlikte saç dökülmesinin kadınları psikolojik olarak etkilediğini belirten Gülgör, “ Kadınlarda tam dökülme yerine kısmi olarak seyrelmeler yaşanmaktadır. Kadınlarda da saç ekimi işlemi gerçekleştirilebilir. Dökülmenin şekli yapısı bu konuda bize yol göstericidir. Anemi (kansızlık) guatr hastalığı gibi erkeksi tip dökülme değil de genel tüm kafada saç dökülme sorunu yaşıyorsa tedavi yapılabilir. Aksi durumda saç ekimi beklenen sonucu vermez. Çünkü ekilen saçlarda dökülür.

Kadınlarda traşa gerek yok

“Kadınlarda ekime karar verildiği zaman kişinin tamamen saçlarını traş etmesi gerekli değildir” diyen Yasemin Gülgör,” Bizim uyguladığımız yöntemde Tıraşladığımız koridor dediğimiz yöntemle İKİ kulak arkası iki parmak alandan alacağımız saç kökleriyle transfer işlemleri yapılıyor. Kadınlarda genellikle sıkılaştırma işlemi olduğu için tıraşlama gerekli değildir.

“Saç dökülmesi komplekse sokuyor”

Erkeklerin 20'li yaşlardan sonra fazla kilo veya saç dökülmeleri sebebiyle komplekse girdiğini söyleyen Gülgör, “Sıklıkla 20'li yaşlarda saçlarda başlayan seyrelmeler çoğalınca, kişi komplekse girmeye başlıyor. Yaşlandığını, çirkinleştiğini ve hatta karşı cins tarafından beğenilmediğini düşünen erkek, bu sorunu hayatının merkezine yerleştirerek, psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Saç ektirdikten sonra, 'keşke daha önce saç ekimi yaptırsaydım' diyen çok hastamız oluyor. Yeni saçlarıyla yeni bir hayata başlayan hastalarımızın sevinci, beni ve tüm ekibimi mutlu ediyor” dedi.

Kaş ekimini de ilgi yoğun

Saç ekiminin yanı sıra özellikle kadınlarda kaş ekimine yoğun bir talep olduğunu belirten Gülgör, “ Doğuştan kaşları olmayan ya da geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle kaşları dökülen kadınlarda kaş ekimi ile doğal bir görüntü elde ediyoruz. Eskiden kaşsız ya da seyrek kaşlı bayanlar kalıcı makyajla bir nebze sorunlarını gidermeye çalışıyorlardı. Ancak, gece gündüz değişmeyen, bazen rengi tutmayan, zamanla rengi solan bu işlem tatmin edici olmayabilir. Oysa enseden alınan köklerle, kaş ekiminde başarılı ve kesin bir sonuç elde edilebilir.” dedi