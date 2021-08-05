Kadınlar dolgu bebeklerin satışıyla aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar

İzmir'in Çeşme ilçesinin Reisdere Mahallesi'ndeki kadınlar, Çeşme Halk Eğitim Merkezi ve İŞ-KUR iş birliği ile açılan kursta yapmayı öğrendikleri dolgu bebeklerin satılmasıyla aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

Çeşme Halk Eğitim Merkezinin İŞ-KUR iş birliği ile açtığı kurslarla, kursiyerlere gelir sağlama çalışmaları devam ediyor. Reisdere Mahallesi'nde kadınlara yönelik olarak açılan dolgu bebek kursunda, ev kadınlarına dolgu bebek yapımı öğretilerek, aile ekonomilerine katkıda bulunmaları sağlanıyor. Hayriye-Nuri Ertan İlkokulu'nda açılan kursa çok sayıda Reisdereli kadın katıldı. Okul Müdürü Sercan Üzülmez'in de katkılarıyla, Aycan Işık'ın koordinasyonunda, kurs eğitmeni Bilge Güngören tarafından verilen dolgu bebek kursuna, Reisdere Mahallesi Muhtarı Zeliha Canpolat da destek verdi.

Reisdere Mahallesi'ndeki kursu ziyaret eden Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, "Çeşme Halk Eğitim Merkezi ve İŞ-KUR iş birliği ile, Reisdere Mahallesi'ndeki kadınlara yönelik dolgu bebek kursu açıldı. Amacımız; üretilen dolgu bebekleri satışını gerçekleştirerek, Reisdereli kadınlara gelir sağlamak. Halk Eğitim Merkezi olarak, İŞ-KUR iş birliği ile kazanç sağlayıcı kurslar açmaya devam edeceğiz" dedi.