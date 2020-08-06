İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar, izinsiz yürüyüşte polis müdürünü darp etti

İzmir’de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadın grubu dağılmaları için uyaran polis müdürü, kadınlar tarafından darp edildi.

İzmir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadın grubu dağılmaları için uyaran polis müdürü, kadınlar tarafından darp edildi. Olayda 15'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.



İzmir'deki bazı kadın örgütlerinin üyeleri, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek amacıyla Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Buradan cadde boyu ellerindeki pankartlarla slogan atarak izinsiz yürümek isteyen kadınlar, polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmadı. Bunun üzerine gruba müdahale edilirken, polise karşı koyan bazı kadınlar görevli polis müdürünü darp etti. Kadınlar tarafından boğazı sıkılan polis müdürü, kadınların üniformasını yırtmasına rağmen eliyle çevik kuvvet polislerinin müdahalesini engelledi. Olayın ardından 15'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.