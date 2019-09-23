Kadınlar süslü bisikletleriyle Alaçatı'da farkındalık oluşturdu

115 şehir ve 14 farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği, Alaçatı'da da yapıldı.

Organizasyonunu Zeynep Erdem'in üstlendiği "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Alaçatı pazar yerindeki balık mezatının yapıldığı alanda toplanan kadınlar, Alaçatı sokaklarından geçerek, Çamlık yoldan Ilıca dört yola kadar gidip başlangıç noktalarına geri döndü. Kadınlar, güzergah boyunca bisikletlerine taktıkları "Bisikleti seç, trafiği geç", "Bisiklet ayaklarınızı yerden keser", "Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu" gibi sloganları tekrarlayarak farkındalık oluşturdu.

Organizasyon sorumlusu Zeynep Erdem, 2013 yılında İzmir'de Sema Gür'ün girişimleriyle, bisiklete binen bir grup kadının desteğiyle bu organizasyonun hayata geçtiğini hatırlattı. Erdem, beş yıl gibi kısa bir sürede büyüyerek yayılan etkinliğin bu yıl 115 şehir ve 14 farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtti.