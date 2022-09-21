Kadınlar ve gençler için ‘Mobilya Akademi'

Projenin paydaşlarından biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ise 45 kişiye kampüsün kapılarını açtı.

Kadınların ve gençlerin istihdam olanaklarını artırmak amacıyla 8 kurum güç birliği yaparak ‘Karabağlar Mobilya Akademi' projesini hayata geçirdi. Karabağlar Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz yıl temelleri atılan örnek projenin paydaşlarından biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 45 kişiye kampüsün kapılarını açtı. İlk etapta lisans ya da yüksek lisans mezunu 13 kişilik nitelikli genç gruba, ‘mobilya tasarımı' alanında 96 saatlik eğitim verildi. Bunun yanı sıra Karabağlar'da el sanatları eğitimi veren 32 usta öğreticiye de yenilikçi ürün geliştirme, pazarlama ve markalaşma gibi birçok konuda İEÜ'lü akademisyenler tarafından eğitim desteği sağlandı. Proje, 2023 yılının nisan ayında tamamlanacak ve bu süreye kadar farklı gruplara yönelik eğitim programları düzenlenmeye devam edilecek.

Örnek birliktelik

‘Kadınlar ve Gençler İçin Karabağlar Mobilya Akademi' adlı proje, Karabağlar Kaymakamlığının başvurusuyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde gerçekleştirildi. Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası (İZMOD) proje ortakları arasında yer alırken, İzmir Ekonomi Üniversitesi de toplum yararına gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisi daha ekleyerek kadınların ve gençlerin hayatına dokundu. Projede, toplam 8 kurum örnek birlikteliğe imza attı. İEÜ'deki eğitimler; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Can Özcan, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Bengisu, Dr. Esra Bici Nasır ve Öğretim Görevlisi Yavuz Cengiz, İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Gürkaynak tarafından verildi.

"Proje amacına ulaştı"

Üniversite bünyesindeki tüm eğitimlerin koordinasyonunu üstlenen İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Can Özcan, İzmir'de ilk olma özelliği taşıyan böylesine önemli bir projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Dr. Özcan, “Endüstriyel Tasarım bölümümüzün koordinasyonunda, kadınlarımız ve gençlerimize nitelikli bir eğitim desteği verdik. Ayrıca, kadınlarımıza yönelik mobilya dekorasyon eğitimi veren kişilerin eğitimi de çok önemliydi. Toplam 32 el sanatları usta öğreticisine de kapasite geliştirme eğitimlerimizi tamamladık. Eğitimlerimizin amacı, tasarım-üretim alanlarında istihdam edilebilecek mesleki bilgi ve altyapıyı kişilere kazandırmak, mobilya sektörüne katkı sağlayabilmek, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği artırarak sektöre fayda sağlayabilecek bireyler yetiştirmekti. Bu noktada projenin amacına ulaştığını düşünüyorum” dedi.

"Bu projelerin doğal ortağıyız"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise projenin hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik ederek “Biz, İzmir'in tamamını kampüsümüz olarak görüyoruz. Bu noktada şehrimize, insanlarımıza katkı sağlayacak her projenin doğal paydaşı olarak da kendimizi görüyoruz. Karabağlar Kaymakamlığının hayata geçirdiği bu proje, şehrimizin geneline yayılması gerektiğine inandığım örnek bir adımdı. Üniversite olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek projenin ilerlemesine katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Eğitimlere katılan tüm akademisyenlerimizi kutluyor, desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.