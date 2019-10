Kadınlar yeşil için buluştu

İzmir'de, ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla başlatılan fidan bağış kampanyasına, "Her Dernek Bir Koru" kampanyasıyla destek veren sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Ege Kadın Buluşması, bu kez Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Ege Kadın Buluşmasına bu kez Çiğli Belediyesi ev sahipliği yaptı. 105 sivil toplum kuruluşundan oluşan ve kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesine yönelik projeler gerçekleştiren Ege Kadın Buluşması'nın 4. toplantısına çok sayıda kişi katıldı. Sasalı Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa çok sayıda kişi katıldı.

Başkan Gümrükçü, kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesine çok önem verdiğini belirterek, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen her çalışmaya koşulsuz destek vereceğini vurguladı. Yanan ormanlarla ilgili yapılacak çalışmalarda da her zaman İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanında olduklarını belirten Başkan Gümrükçü, "Kadını sosyal alanda desteklemek Türkiye'nin geleceğini kurtarmaktır. Ekonomik anlamda destek ve çocuğun gelişimine katkı koymak da bir o kadar önemli. Biz göreve geldiğimiz altı ay içinde böyle çalışmaların içinde olmaya özen gösterdik. Kadınlarımız da yanan yeşil alanlar için önemli kampanyaya imza attılar. Biz de her zaman hem İzmir Büyükşehir Belediyemizin hem de kadınlarımızın yanındayız" dedi.

Programa, Ege Kadın Buluşması İzmir Sekreteri Şengül Baysak ve 26 sivil toplum örgütü katıldı. Öte yandan program, İzmir Yörükler Derneği Folklor Grubunun gösterisi ve Sasalı Çocuk Mandolin Topluluğunun mini dinletisi son buldu.