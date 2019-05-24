Kadınların bisiklet aşkı

İzmir'de, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, renkli etkinlik ve şovların yer aldığı Bisiklet Fuarı düzenledi. Fuar kapsamında İzmir Bisikletli Kadınlar Grubu, bisiklet aşkıyla Karşıyaka turu attı.

Karşıyaka ilçesinde, İzmir Bisikletli Kadınlar Grubundan 25'e yakın kadın, bisikletleriyle Mavibahçe'den start aldı. Başlayan tur, sahil yolu güzergahıyla Bostanlı seyir teraslarında sona erdi. Kadınların bisiklet binmesini teşvik etmek amacıyla böyle bir sivil toplum hareketi oluşturduklarını belirten gurup kurucu Selda Erbay, “Hem trafikte bisikletliler için farkındalık oluşturmak, ama özellikle kadınların bisiklete binmesini teşvik etmek için böyle bir organizasyon düzenledik. Çok keyifli bir tur atarak, kadınlarımızın bisiklete olan dikkatini çekmek istiyoruz” dedi.

Bisiklet sevenleri buluşturan MaviBahçe Bisiklet Fuarı etkinliklerinin 26 Mayıs tarihine kadar süreceği ifade edildi.