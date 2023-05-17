İhlas Haber Ajansı

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Kaf-Kaf hedeften şaştı

TFF 3.

Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen şampiyonluk hedefinden uzaklaşırken ligin bitimine 1 hafta kala play-off hattının da dışında kaldı.


Lig 1. Grup 33. hafta mücadelesinde Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya geldi. Kaf-Kaf şampiyonluk mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor'u Emre Gemici, Fatih Taşdelen ve Mustafa Durgun'un golleriyle 3-1 mağlup ederken konuk ekibin tek golünü ise Erdinç Çepoğlu kaydetti. Yeşil-kırmızılılar zorlu maçta galibiyet alarak puanını 51'e yükseltti fakat play-off hattının son basamağındaki rakibi Nevşehir'in de kazanıp puanını 55'e yükseltmesiyle ligin bitimine 1 hafta kala Karşıyaka'nın play-off hayalleri tükenmiş oldu. Öte yandan Karşıyaka, ligin son haftasında puan tablosunda 9. basamakta olan Elazığspor'a konuk olacak.

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