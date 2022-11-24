Kaf-Kaf kalesini gole kapattı

Karşıyaka, ligde çıktığı son 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı. Ayrıca yeşil-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen 2 takımından birisi konumunda bulunuyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, sahasında Çatalcaspor'u yenerek haftayı galibiyetle tamamladı. Yeşil-kırmızılılar bu sezon ligde çıktığı son 7 maçın 6'sında da kalesini gole kapattı. İzmir temsilcisi; Eskişehirspor, Edirnespor, Yomraspor, Amasyaspor 1968, Ağrı 1970 ve Çatalcaspor maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Kaf-Kaf, son 7 maçta sadece Kelkit Belediyespor maçında kalesini gole kapatamadı. Bu maçlarda İzmir ekibi, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kaf-Kaf rakip filelere 8 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Öte yandan Karşıyaka, Karaköprü Belediye Spor'la birlikte ligin en az gol yiyen (6) takımı konumunda bulunuyor.