Kaf-Kaf, kritik 52 Orduspor virajında

Lig 1. Grup'ta play-off mücadelesi veren Karşıyaka, ligin 30. haftasında yarın 52 Orduspor FK'yı konuk edecek.

Karşıyaka, Lig 1. Grup 30. hafta mücadelesinde yarın 52 Orduspor FK ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Son haftalarda kaybettiği puanlarla play-off oynama şansını riske eden Karşıyaka, yarın 15.00'te Karadeniz ekibi ile kritik öneme sahip olan bir maça çıkacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, ligde topladığı 48 puanla 6. sırada yer alırken, 52 Orduspor FK ise 55 puanla 3. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi zorlu maçtan 3 puan alarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isterken, 52 Orduspor FK ise şampiyonluk şansını son haftalara taşımak istiyor.

Öte yandan Karşıyaka'da sakatlığını atlayan orta saha oyuncusu Mustafa Aşan'ın ilk 11'e geri dönmesi beklenirken Onur Kolay ise sarı kart cezasından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.