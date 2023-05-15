Kaf-Kaf, play-off iddiası için sahaya çıkıyor

Lig 1. Grup'ta play-off mücadelesi veren Karşıyaka, ligin 33. haftasında yarın liderlik mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor'a konuk olacak.

Karşıyaka, Lig 1. Grup 33. haftasında yarın Belediye Kütahyaspor'la ile Dumlupınar Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Son haftalarda kaybettiği puanlarla play-off oynama şansını riske eden Karşıyaka, bu şansını devam ettirmek için yarın 15.00'te Belediye Kütahyaspor'a ile kritik bir maça çıkacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, ligde topladığı 48 puanla yedinci sırada yer alırken, doğrudan üst lige çıkma savaşı veren Belediye Kütahyaspor ise 62 puanla ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi zorlu maçtan 3 puan alarak play-off hattına girme iddiasını son haftaya taşımak isterken, Belediye Kütahyaspor ise arasında 1 puan olan Yeni Mersin İdman Yurdu'nda zirveyi almak için mutlak 3 puanı hedefliyor.

Öte yandan Karşıyaka'da Recep Türköz, Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın, Burak Başkaya ve Mustafa Aşan kadro dışı bırakılmıştı.