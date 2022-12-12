Kaf-Kaf, şampiyonluk hedefinden uzaklaştı

Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlardan sonra ligde 5. sıraya kadar geriledi. Yeşil-kırmızılılar, son 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Kaf-Kaf, Erman Güraçar yönetiminde lige etkili bir giriş yapsa da sonrasında gelen kötü sonuçların ardından 48 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. İzmir temsilcisi, kısa bir süre sonra takımın başına Selahaddin Dinçel'i getirmişti. Yeşil-kırmızılılara, Selahaddin Dinçel'de şu ana kadar ilaç olamadı. Takımın başında iki zorlu maça çıkan Dinçel, bu maçlarda kaybetmedi ve 2 puan almayı başardı. Böylece Karşıyaka, ligde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 28 puanla 5. sıraya kadar geriledi. Bu sonuçlardan sonra Kaf-Kaf, sezon başındaki şampiyonluk hedefini zora sokmuş oldu.