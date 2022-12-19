İhlas Haber Ajansı

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Kaf-Kaf, şampiyonluk hedefinden uzaklaştı

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, arka arkaya yaşadığı puan kayıplarından sonra şampiyonluk hedefinden uzaklaştı. Kaf-Kaf, başarısız sonuçlardan sonra lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile arasında 10 puanlık bir fark oluştu.


Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona Erman Güraçar yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Yeşil-kırmızılılar, zaman zaman inişli-çıkışlı bir performans sergilese de Yeni Mersin İdman Yurdu'nu yakından takip ediyordu. Güraçar, ilk 13 haftada beklentileri karşılayamadı ve 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sonuçlar böyle olunca 14. haftada oynanan 52 Orduspor FK maçında yaşanan mağlubiyetten sonra Erman Güraçar'la yollar ayrılmıştı ve yerine Selahaddin Dinçel getirilmişti.


İzmir temsilcisi, Dinçel'le birlikte çıkışa geçmek istiyordu fakat 47 yaşındaki çalıştırıcının, Karşıyaka'nın başında çıktığı 3 maçta da galibiyetle tanışamadı ve bu süreçte alabileceği 9 puandan sadece 3 puan almış oldu. Durum böyle olunca Yeni Mersin İdman Yurdu ile aradaki puan farkı çift hanelere çıkmış oldu.

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