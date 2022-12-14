Kaf-Kaf, zorlu Darüşşafaka deplasmanına gidiyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Darüşşafaka'nın konuğu olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Pınar Karşıyaka ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Müsabaka, 17 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu zorlu mücadelen önce iki takımın form durumu dikkat çekiyor. Pınar Karşıyaka, ligde oynadığı son 3 müsabajada yenilgi yüzü görmezken, Darüşşafaka ise 5 maçtır ligde kaybetmiyor. Öte yandan iki takımda ligde 6 galibiyet ve 3 mağlubiyete sahip. Kazanan takım play-off için büyük bir avantaj kazanmış olacak.