Kaf-Kaf, zorlu Karaköprü deplasmanında

Lig'de bir üst lige çıkma savaşı veren Karşıyaka, yarın saat 14.00'te Karaköprü Belediyespor'a konuk olacak.

Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 23. hafta mücadelesinde yarın Karaköprü Belediyespor'la Faruk Çelik Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, ligde topladığı 39 puanla 4. sırada yer alırken, Karaköprü Belediyespor ise 41 puanla 2. sırada bulunuyor. Öte yandan zorlu müsabakayı İstanbul bölgesinden Sercan Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Eray Pınar ile Mustafa Cem Büyük yapacak. Dördüncü hakem ise Ertuğrul Kösterelioğlu olacak.