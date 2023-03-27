Kaf-Kaf'ta gelen gideni arattı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona Erman Güraçar'la başlayan Karşıyaka, puan tablosunda zirve için mücadele veriyordu. Ancak daha sonra Erman Güraçar'la yollar ayrıldı. Kısa bir süre teknik direktörsüz kalan Kaf-Kaf, tecrübeli çalıştırıcı Selahaddin Dinçel'i takımın başına getirdi. Dinçel yönetiminde ise 3 kez galibiyet sevinci yaşayan yeşil-kırmızılılar, play-off hattının dışında kaldı.

Güraçar, Dinçel'i geride bıraktı

Bu sezon Karşıyaka'nın başında 14 maça çıkan Erman Güraçar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyete imza atarken, 1.86'lık puan ortalaması yakaladı. Selahaddin Dinçel ise Kaf-Kaf ile 11 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 1.27'lik puan ortalamasına sahip oldu.