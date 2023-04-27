Kaf-Kaf'tan bilet kampanyası

Lig 1. Grup'ta 30 Nisan Pazar günü evinde play-off hattındaki rakiplerinden 52 Orduspor FK ile karşılaşacak Karşıyaka, taraftarları tribüne çekmek adına bilet kampanyası başlattı.

Hafta sonu oynanacak 52 Orduspor Fk maçında taraftarları tribüne çekmek isteyen Karşıyaka yönetimi, bilet kampanyasına imza attı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Pazar günü oynayacağımız 52 Orduspor FK karşılaşması için kendisine ve çocuğuna bilet alan taraftarlarımıza, çocukları için forma hediye edilecektir. Formalarınızı, çocuğunuzla birlikte bilet satın alırken KSK Store mağazalarımızdan teslim alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Karşıyaka müsabakayı kaybetmesi durumunda play-off hattının dışında kalmayla karşı karşıya kalacak.