Kaf Kaf'tan kansere karşı pembe gözlük

Kanser Farkındalık Haftası çerçevesinde, toplumda kanser bilincini yükseltmek ve farkındalık oluşturmak isteyen Pınar Karşıyaka'nın basketbolcuları, Türk Telekom maçı öncesi sahaya pembe gözlüklerle çıktı. “Kansere Farklı Çerçeveden Bak” pankartı taşıyan oyuncular, kanserde erken tanının önemine dikkat çekti.

Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Türk Telekom ile karşılaşan Pınar Karşıyaka'nın oyuncuları, iddialı maç öncesi farklı bir etkinliğe imza attı. Tüm oyuncular, sahaya pembe gözlüklerle çıktı. Ellerinde de “kanser haftası boyunca pembe gözlüklerimizi takıyor, kansere karşı erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekiyoruz, kansere farklı çerçeveden bak” yazılı pankart taşıyan oyuncuları, maçı izlemek üzere Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran taraftarlar da alkışladı.

Medicana International İzmir Hastanesinin sağlık sponsorluğunu sürdürdüğü Pınar Karşıyakalı basketbolcuların gerçekleştirdiği eylemi çok anlamlı bulduklarını ifade eden seyircilerden Serra Yüceren, “Özellikle meme kanseri, kadınlarda oldukça sık görülen bir hastalık ve önceden fark edilirse tedavisi olan bir hastalık. O yüzden kadınların 40 yaşından sonra taramaya gitmesi gerekiyor bence. Bugün kansere karşı farkındalık oluşturulması çok hoşuma gitti. Dikkat çekici bir eylem oldu” dedi.

Oyunculardan Deniz Kılıçlı'nın babası Derya Kılıçlı ise “Kanser maalesef bizimle birlikte yaşamaya devam edecek bir hastalık. Gerekli önlemleri almamız lazım. Kanserde en önemli şey, erken teşhis. Genelde ‘Bana bir şey olmaz' denir ama kanser maalesef son derece yaygınlaştı. Bu yüzden farkındalık çok önemli. Oğlum Deniz Kılıçlı da bir oyuncu olarak kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla pembe gözlük taktı, ben de taktım” diye konuştu.