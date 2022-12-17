Kaf-Kaf'tan taraftarına destek çağrısı

Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yarın oynayacağı Elazığspor maçı öncesinde sosyal medyadan bir video paylaşarak taraftarından destek istedi.

TFF3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra şampiyonluk hedefinden uzaklaşmıştı. Yeşil-kırmızılılar hem play-off iddiasını güçlendirmek için hem de şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak için devrenin son maçı olan Elazığspor maçına büyük önem veriyor. Bu sebeplerden dolayı yeşil-kırmızılı takım sosyal medyada şu ifadeleri içeren bir video yayımladı:

“Büyük Karşıyaka taraftarı, pazar günü sizleri saat 14.00'te Alsancak'ta bekliyoruz. Biz sizlerle güçlüyüz. Sen yoksan 1 kişi eksiğiz. Haydi Kaf-Kaf tribüne"