Kafe ve restoranlar kapandı, vatandaş sahile koştu

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birkaç saat vakit geçirip 20.00'de olacaklarını belirten İzmirliler, gruplar haline aralarına mesafe koyarak vakit geçirmeye özen gösterdi.

İzmirli vatandaşlar, hafta sonunu sahil kenarlarında geçirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların kapanması sonrası çok sayıda kişinin uğrak yeri Alsancak Kordon oldu. İzmirlilerin gruplar haline aralarına mesafe koyarak vakit geçirmeye özen gösterdiği gözlemlenirken, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birkaç saat vakit geçirip 20.00'de olacaklarını söyledi.

"İsabetli bir karar"

Orkun Güreşen isimli vatandaş, "İçeceğimizi ve yiyeceğimizi alıp sahile geldik. Kimseye temas etmeden, olabildiğince dikkat ederek vakit geçirmeye çalışıyoruz. 20.00'dan önce evde olmam gerekiyor. Karşıyaka'da oturuyorum. Uygun bir vakitte kalkıp yola koyulacağız. İnsanlar da genelde maske takıp mesafeye dikkat etmeye çalışıyor" dedi. Muhammed Dağ ise, "Zaten bize kalan fazla bir zaman yok artık. 10.00 ve 20.00 arasında kalan süreyi olabildiğince etkin kullanmaya çalışıyoruz. Pandemi arttığı için böylesi daha sağlıklı. Kişisel olarak zaten önlemimizi alıyoruz. Ancak önlemlerin alınması iyi oldu. Çünkü hala ihmal edildiğini görüyoruz. Devlet büyükleri ‘maske, mesafe' dedikçe insanlar maalesef bu konuda duyarsız kalabiliyor. Kafeler, restoranlar kapandı ve bu isabetli bir karar. Kafe ve restoranlarda oturulmaması bence teması azaltıyor. Verilen süre de insanların işini gücünü görmesi için yeterli. Ben alınan kararlardan memnunum. Allah vatana millete selamet versin" diye konuştu.

"Dışarıda oturulmaya da kısıtlama konulsun"

Burak Doğan isimli vatandaş, "Burada sosyal mesafeye fazla uyulduğunu düşünmüyorum. Bence dışarıda oturulmaya da kısıtlama konulsun, kimse gelmesin. Açık olunca herkes geliyor, biz de geliyoruz. Nasıl olsa herkes çıkıyor, ben de çıkayım diye düşündüm" derken, Cumhur Saim ise, "Aylardır evimde kaldım, kendimi kısıtladım. Değişen bir şeyin olmadığını gördüm ve dışarıya çıkmaya karar verdim. Bir günümün birkaç saatini burada değerlendireceğim. Maskeme, mesafeme de dikkat ediyorum" sözlerine yer verdi.

"Sosyal mesafeye uyuluyor"

Eylem Arca isimli vatandaş, "Sahile geldik, birkaç saat oturup eve döneceğiz. Genelde evde oturuyoruz. Burada sosyal mesafeye uyuluyor. İnsanlar gruplar halinde ayrı ayrı oturuyor. Toplu ulaşımda da dikkat ediliyor. 19.00 gibi kalkıp eve gitmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Melis Akdağ da, "Evde sıkılıyoruz, aylardır evdeydik. Dışarıda her yer kapalı olduğu için son çare buraya geldik. Birkaç saat vakit geçirip döneceğiz" dedi.