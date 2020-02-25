Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in davası kitaplaştı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde büyük katkısı olan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in destansı mücadelesi kitaplaştırıldı.

Cumhuriyet tarihimizin kader günlerinden biri olan 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimde, darbeci Semih Terzi'yi öldürerek darbenin seyrini değiştiren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in destansı mücadelesi, araştırmacı-yazar Muhammed Gömük tarafından kitaplaştırıldı.

Koleksiyon özelliği bulunan 704 sayfalık kitapta, şehit Ömer Halisdemir'in dava sürecinin yanı sıra, Fethullahçı Terör Örgütüyle mücadelede ön plana çıkan önemli politikacı, yargı mensupları, sanatçı ve çeşitli tanınmış kişilerin Halisdemir'le ilgili düşünceleri yer alıyor.

Yazar Gömük kitabında ayrıca, Ömer Halisdemir'in çocukluktan şehadetine kadar geçen süreyi de 10 sayfalık görseli ile okuyucuya aktardı.

Kitabın geliriyle kütüphane açılacak

Öte yandan Muhammed Gömük, İstanbul'daki fuarda okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Gömük'ün imza gününe; 24. 25. ve 26. dönemler AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Yargıtay üyeleri, mahkeme başkanları, terör savcıları, emniyet müdürleri, ünlü oyuncular katıldı.

Araştırmacı Yazar Gömük, sınırlı sayıda basılan kitabın geliriyle İzmir'de halka açık bir kütüphane açılması planladıklarını aktardı. Bunun için şimdiden çalışmaların başlatıldığını ve ilk resmî adımların atıldığını, yakında müjdeli haberler vereceğini bildirdi.