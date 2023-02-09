Kahramanmaraş'tan gelen 52 depremzede İzmir'de tedavi ediliyor

Deprem sonrası enkaz altında kalan ve askeri uçakla Kahramanmaraş'tan İzmir'e getirilen 11'i çocuk 52 hastanın, İzmir'deki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altından kurtartılan 52 depremzedeyi taşıyan askeri ambulans uçaklardan ilki, dün gece saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı Meydan Kıta Komutanlığına iniş yaptı. Burada hazır halde bekletilen ambulanslara alınan yaralılar, tedavileri yapılmak üzere kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Yaralıların 6'sı Bozyaka, 9'u Buca Seyfi Demirsoy, 26'sı Atatürk ve 11 çocuk Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu hastalardan 16 kişi yoğun bakımda tedavi edilirken, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen hastalardan 3'ü vücutlarındaki çeşitli kırıklarından dolayı acil ameliyata alındı.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Hatay ve Osmaniye'den kendi imkânlarıyla İzmir'e ulaşan 3 depremzededen biri de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatırılarak tedavi altına alındı.