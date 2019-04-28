Kahreden kazada ölen 7 kişi için cenaze namazı

İzmir'in Buca ilçesinde pikniğe giderken meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişi, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynaklar Mezarlığı yakınlarında 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç ile 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 35 JN 734 plakalı aracın sürücüsü Turan Kaplan (38), eşi Evin Kaplan (31), kızları Asel Kaplan (7), Zeynep Lina Kaplan ile sürücünün kız kardeşi Funda Kaplan (26), erkek kardeşi Ferit Kaplan (21) ve yeğeni Özgür Kaplan (13) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir kişi ise bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Turan Kaplan'ın ailesi ve kardeşleriyle Buca Gölet bölgesine piknik yapmaya gittiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden 7 kişi için Buca ilçesinde bulunan Abil Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kaplan ailesinin yakınları katılırken aile yakınları gözyaşı döktü. 7 cenaze, Kaynaklar Mezarlığı'na defnedilecek.