Kahve çekirdeğinden başarı yolculuğu

Türkiye'nin üretici endüstrilerdeki gücünü artırmak amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen yarışmanın bu yılki birincisi, ‘Kahvegibikahve Salla-Demle' adıyla filtre kahve üreten Ubeydullah Güngör oldu.

Güngör, sadece su eklenerek kolayca demlenebilen ve makinede hazırlanan bir kahveyle aynı tadı veren ürünüyle, Danimarka'da gerçekleştirilen Dünya Finalleri'nde ülkemizi temsil etti. Farklı ülkelerden 60'ı aşkın projenin yer aldığı finallerde son 10'a kalmayı başaran Güngör, yabancı yatırımcılarla buluşarak yeni iş fikirlerinin temelini attı.

Finalde 4 firma yarıştı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde İEÜ+KREA Merkezi'nin gerçekleştirdiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün desteklediği (Creative Business Cup), ülke genelinden projeler katıldı. Ülkemizdeki farklı şehirlerden gelen projeler, jüri tarafından ön elemeye alınarak titizlikle incelendi ve belirlenen ilk 4 firma finalde yarıştı.

‘Sallama çay varsa kahve de olur'

‘Sallama çay varsa, neden kahve de olmasın?' fikrinden yola çıkarak yaklaşık 5 yıl önce ‘Kahvegibikahve'yi kuran Ubeydullah Güngör, yarışmada birinciliği alarak uluslararası alana açıldı. Danimarka'da ülkemizi başarıyla temsil eden Güngör, hazırladığı pratik kahvenin şu anda internet üzerinden satın alınabileceğini belirterek yurt dışındaki iş insanlarının da ürüne büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

“3-4 dakika içinde hazır”

İş yerinde, ofislerde ya da evlerde, genellikle kahve makinesi ve french press yardımıyla kahve demlendiğini söyleyen Ubeydullah Güngör, “Bu durum hem zaman alıyor hem de kahve demledikten sonra kalıntıların temizliği ile uğraşılıyor. Ben de bu duruma pratik bir çözüm bulmak üzerine yoğunlaştım. Kahve tutkunlarının damak zevkini yakalayarak ‘salla-demle filtre kahve' fikrine herkesin çok sıcak bakacağını düşündüm. Öyle de oldu. ‘Kahvegibikahve' kısa sürede büyük bir gelişim gösterdi. Kahve çekirdeklerimiz, Guatemala ve Endonezya'dan geliyor. Bitkisel kaynaklı filtreler yardımıyla da kahveyi hazırlayarak paketliyoruz. 3-4 dakika içinde, sadece sıcak su ekleyerek kahvemiz hazır oluyor” diye konuştu.

“Karbon ayak izini de yüzde 95'e kadar düşürüyor”

Ubeydullah Güngör, “Bardağınızda, termosunuzda suyunuz olduğu sürece herhangi bir sürahi ve benzeri dökme aracına bile ihtiyaç duymuyorsunuz. Özel kahve çekirdeklerimiz ile kaliteyi üst seviyeye taşıyoruz. İşimizin Ar-Ge süreçlerinde titiziz ve bir patente sahibiz. Kahveyi hazırlarken kullandığımız fiber filtre, daha yoğun ve doğru bir demleme sürecine katkı sunuyor. Hayata geçirdiğimiz pratik kahve, bardak başına olan karbon ayak izini de yüzde 95'e kadar düşürüyor” dedi.

“Bizim için fırsat oldu”

Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Danimarka'daki finaller, bizim açımızdan çok iyi geçti. Çok sayıda yabancı yatırımcıya çalışmamızı anlattık. Pratik kahvemiz, iş insanlarının da dikkatini çekti, benimsendi. ‘Kahvegibikahve' ile yurt dışına açılmak, temel önceliklerimden biri. Elde ettiğim başarı da benim için bir fırsat, yurt dışına açılma bileti oldu. Türkiye'ye döndüm ama yurt dışındaki üreticilerle iletişimimiz sürüyor. Önümüzdeki dönemde de kaliteden taviz vermeyerek daha iyi yerlere geleceğimize yürekten inanıyor, bunun için çalışıyorum.”