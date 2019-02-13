İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahvehane önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

İzmir Bornova ilçesinde bir kişi kahvehane önünde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.


Olay, saat 01.00 sıralarında Bornova ilçesi Rafetpaşa Mahallesi 536 sokakta bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kahvehanenin önünde oturan Ozan Sarısaç (33) önünde oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi 35 PN 280 plakalı otomobil ile kahvehanenin önüne gelerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ozan Sarısaç yüzünden ve ayağından yaralandı. Şüpheli olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sarısaç'ı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Sarısaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, polis ekipler olay yerinden güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri kahvehanede çalışma yaparken, emniyet güçleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yalanlanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.