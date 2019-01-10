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Kahvehanede pompalı tüfek dehşeti

İzmir’in Tire ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişinin kavgasının sonu cinayetle bitti.

İzmir'in Tire ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişinin kavgasının sonu cinayetle bitti. Pompalı av tüfeğiyle vurulan Furkan Doğu (27) hayatını kaybetti.


Olay, önceki akşam saat 19.30 sularında Şehit Selahattin Çakır Bulvarında bulunan zanlı R.K'ye ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet olduğu öne sürülen Furkan Doğu ve R.K. arasında gün boyu süren tartışma akşam saatlerinde tekrar alevlendi. Taraflar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Furkan Doğu ile konuşmak üzere evinden iş yerine gelen R.K., yaşanan ağız dalaşının ardından pompalı tüfekle Doğu'ya ateş açtı. Olayı gören vatandaşlar güvenlik güçlerine haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Talihsiz adam yapılan ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Zanlı R.K. ise işlediği cinayetin ardından teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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