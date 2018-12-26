Kale surlarının onarımına AB'den 750 bin TL'lik hibe

İzmir'de Seferihisar Belediyesi, SHELTER isimli projesi ile AB'nin en önemli iklim değişikliği önleme programlarından biri olan Horizon 2020 desteğiyle, kale surlarının onarımı 750 bin TL'lik hibeden karşılanacak.

Avrupa çapında üniversiteler, yerel yönetimler, mühendislik firmaları ve çeşitli kurumların işbirliği yaparak başvurduğu ve zor bir eleme sürecinden geçen Horizon 2020 projeleri, iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı yerel mimari, kültürel miras ve tarihin korunması için önlemler içerirken, başvuru sonuçları açıklandı.

Seferihisar Belediyesi de, SHELTER projesi ile AB'nin en önemli iklim değişikliği önleme programlarından biri olan Horizon 2020'de destek almaya hak kazandı. Proje dahilinde tahsis edilen AB fonu sayesinde 120 bin Euro (yaklaşık 750 bin TL) alacak olan belediyenin hibe müjdesini ise Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi.

"Yıpranma ve deprem riskine karşı hassaslık derecesi tespit edilecek"

Soyer, projeyi özetleyerek yaptığı açıklamada, "SHELTER projesi kapsamında uygulama alanı olarak Avrupa'da dört, Türkiye'de bir bölge seçildi. Türkiye'deki tek uygulama alanı olan Sığacık‘ta, kale surları AB'den karşılanacak 120 bin Euro (yaklaşık 750 bin TL) fon sayesinde sensörler yardımıyla uzaktan izlenerek kayma olup olmadığı, yıpranma ve deprem riskine karşı hassaslık derecesi tespit edilecek. İklim değişikliği karşısında; sıcaklık, nem ve yağış faktörlerinin Sığacık Kale Surları üzerindeki yıllara bağlı etkisi ölçülecek. Elde edilen bilimsel ve ayrıntılı veriler uzaktan izleme sistemiyle raporlanacak ve Sığacık restorasyon proje teklifinin hazırlanmasında kullanılacak. İklim değişikliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacak ve geleneksel mimari unsurlarının doğal afetlerle mücadelede önemi vurgulanacak; ayrıca proje süresince hava kirliliği ölçümü yapılarak, bu değerler sera gazı emisyon değerlerini azaltmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesinde kullanılacak. Sığacık Kaleiçi'nin restorasyonundan sonra surları da onaracak olmamız çok önemli bir gelişme. 600 yıllık tarihi olan Kaleiçi'nin tarih kokan sokaklarını, evlerini, pansiyonlarını, aslına uygun olarak korumaya ve onarmaya devam edeceğiz” dedi.

SHELTER projesinin 48 ay içinde tamamlanması planlanıyor" dedi.