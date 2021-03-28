Kalıntısız meyve sebze üretmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ve ihracatçı güç birliği yapacak

Türkiye'nin yıllık 50 milyon tonu aşan taze meyve sebze üretiminde ihracatın payını arttırmak isteyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğini aldı. 2020 yılını 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracatla geride bırakan EYMSİB, Ankara'dan aldığı destekle 2021 yılı için 1 milyar 200 milyon dolar hedef ortaya koydu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Ankara'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ayşe Ayşın Işıkgece ve Mehmet Hadi Tunç ile bir araya geldi. Ziyarette, insan sağlığına uygun, kalıntısız meyve sebze üretilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin yeni bir projeyi hayata geçirmesi fikri benimsendi.

Ankara'da ilk ziyaret Ceyda Bölünmez Çankırı'ya

Ankara temaslarına AK Parti İzmir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Ceyda Bölünmez Çankırı'yı ziyaret ederek başlayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Söz konusu ziyarette İzmir ve Ege Bölgesi ihracatının arttırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Heyet tarafından daha sonra Ceyda Bölünmez Çankırı başkanlığında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'ye makamında ziyaret gerçekleştirildi ve yaş meyve ve meyve sebze mamulleri ihracatına ilişkin sorun ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Heyet tarafından son olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a makamında ziyaret gerçekleştirildi ve sektörün daha ileri gitmesi adına birlikte atılacak adımlar ile ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Uçak: “Pandemiye rağmen hem iç piyasaya, hem ihracata yetiştik”

Ziyaretlerde, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2020 yılı performansı hakkında bilgi veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi döneminde 7 gün 24 saat çalışarak, hem Türkiye'nin gıda talebini karşıladıklarını, hem de ihracatta yüzde 17'lik artışla 1 milyar 40 milyon dolarlık rekor ihracata imza attıklarını dile getirdi.

2021'de 1 milyar 200 milyon dolar ihracat hedefine inanç tam

Ankara temaslarının çok olumlu geçtiğinin altını çizen Başkan Uçak, “Sayın İzmir Milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı her zaman üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın yanında olmuş ve bizden desteklerini esirgememiştir, bugün de bizlere sıcak ev sahipliği için Birliğimiz adına teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakan Yardımcılarımız Ayşe Ayşin Işıkgece ve Mehmet Hadi Tunç ile de ihracatımızın artırılması için fikir alışverişinde bulunduk ve yapıcı çözüm önerileri ile sektör sorunlarına ışık tuttular. Hem vatandaşlarımızın, hem ihracat yaptığımız pazarların talebi kalıntısız taze meyve sebze. Bu hedefe ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile önümüzdeki süreçte ortak bir projeyi hayata geçirmek için görüş birliği oluştu. Tarım ve Orman Bakanlığımıza üretici ve ihracatçılarımıza verdikleri destek ve yapıcı yaklaşımları için şükranlarımı sunuyorum. Ankara'dan aldığımız güçle 2021 yılında 1 milyar 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin Ankara temaslarına; Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Ödül ve Cengiz Balık, Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Demircan, Ata Özdemir ve Martin Sanford ile Ege İhracatçı Birlikleri çalışanları Gökay Çelikli ve Burcu Kurnaz'dan oluşan heyet katıldı.