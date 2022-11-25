Kaliteli ürün yalanıyla bin 250 kişiyi dolandırıldılar: 4 gözaltı

İzmir'de sosyal medya uygulamaları üzerinden kaliteli giyim ürünlerinin görselini kullanarak satış yapan, vatandaşlara görsellerdekiyle ilgisi olmayan ürünleri kargoyla gönderen ve bu yolla yaklaşık 230 bin lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin çok sayıda dolandırıcılık suçundan aranma kayıtları olduğu tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Instagram üzerinden çeşitli giyim satış hesapları açarak vatandaşlara kaliteli ürünleri daha uygun fiyata satışa sunan, ürün bedellerini IBAN üzerinden tahsil ettikten sonra görseldeki ürünlerle alakasız ucuz ve basit ürün gönderen ve bu yolla çok sayıda vatandaşı mağdur eden şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin kentte bir merkez oluşturarak burada faaliyetlerini yürüttüğünü belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Ö.S.A. (30), N.E.Ç. (33), E.Y. (21) ve A.E. (30) adlı 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Dolandırdıkları vatandaşların numaralarını engellemişler

Yapılan araştırmada dolandırıcıların oluşturdukları profillere müşterilerin kendileri ile irtibata geçmesi için GSM numarası yazdıkları, kendileri ile irtibata geçen vatandaşlara güven vererek ürün satışı yaptıkları, ürün bedeli olan paraları ise kendilerine ya da başka şahıslara ait Banka IBAN numaralarını vermek sureti ile dolandırıcılığa konu olan ürün bedellerini tahsil ettikleri, şüpheli şahısların almış oldukları siparişleri kendi yada başka şahısların ismi ile müşteki şahıslara kargo gönderimi yaptıkları, gönderilen kargo kutusu içerisinde müşteki şahısların satın aldıkları ürünler ile ilgisi olmayan, ucuz ve basit ürünler gönderdikleri, müşteki şahısların satın aldıkları ürünlerin sipariş verdikleri ürünler olmadığını belirtmek için şüpheli şahıslar ile tekrar irtibata geçmek istediklerinde müşteki şahısların GSM numaralarını engelleyerek nitelikli dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Meslek haline getirmişler

Öte yandan şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemede, 2021 Eylül ayından bugüne kadar dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürdükleri, şüpheliler tarafından kullanıldığı tespit edilen banka hesaplarına farklı illerde ikamet eden ve dolandırıldığı değerlendirilen yaklaşık bin 250 şahıstan 230 bin lira tutarında para transferi gerçekleştirilerek haksız kazanç elde edildiği, yapılan nitelikli dolandırıcılık eylemlerini meslek haline getirdikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.E.'nin benzer dolandırıcılık suçlarından 25, N.E.Ç.'nin 19 ve E.Y.'nin de 1 aranma kaydı olduğu belirlendi.

Bilgisayarından müstehcen görüntüler çıktı

Ayrıca yapılan dijital incelemede, olayla ilgili gözaltına alınan N.E.Ç.'nin bilgisayarında müstehcen içerikli fotoğraf ve videolara rastlanıldığı, bu olay ile ilgili de gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.