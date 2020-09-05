Kalp hastaları ilaçlarını aksatmamalı; ancak sıvı kaybına karşı su tüketimini artırmalı

Kalp hastalıklarında kullanılan idrar söktürücü ilaçların da vücuttan su atılmasını sağladığını belirten Uzm. Dr. Erikçi, “Bu da sıcak havalarda riski artırıyor. Kalp hastaları kesinlikle ilaç kullanımını aksatmamalı; ancak vücudun sıvı dengesini korumak için daha fazla su tüketmeli” dedi.

Sıcak havanın kalbi riske atabileceğine dikkat çeken Kent Bayraklı Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Erikçi, önemli uyarılarda bulundu. Erikçi, yaz sıcaklarının herkesi rahatsız edebileceğini; ancak başta kalp olmak üzere tansiyon hastalarının, aşırı kiloluların sağlık sorunlarını artırabileceğini söyledi.

Uzm. Dr. Erikçi şunları söyledi:

"Sıcak havada, kalbimiz olması gerektiğinden fazla atarak vücudumuzun serin kalmasına yardımcı olur; ama kalp hastalığı olanlar bu duruma kolayca adapte olamazlar. Sıcak vurgununa maruz kalabilirler. Terleme, aslında vücudun aşırı sıcaklık durumuna karşı bir doğal cevabıdır; ancak terleme ile yalnızca su değil, vücut için gerekli mineraller de atıldığından, kalbe ek bir stres oluşturur. Kalp hastalıklarında kullandığımız diüretik (idrar söktürücü) gibi bazı ilaçlar vücuttan su atılmasını sağlamakta ve bu da sıcak havalarda riski artırmaktadır. ACE inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokerleri gibi kalp ilaçları vücudun aşırı sıcağa karşı tepkisinin değişmesine sebep olur. Bu tür durumlarda, kalp hastaları ilaçlarını almaya devam etmekle birlikte sıvı dengesini korumak için daha fazla su içmelidirler."

Öte yandan Uzm. Dr. Erikçi, kalp hastalarına uyarılarını şöyle sıraladı:

"Doktorunuza danışmadan tedavi programınızı değiştirmeyin, ilaçlarınızı kesmeyin, doza müdahale etmeyin. Güneşin en dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmamaya gayret edin. Bu cilt kanserinden korunmada da önemlidir. Eğer gününüz dışarıda, güneş altında geçiyorsa su tüketimini mutlaka artırın. Sıcak havalarda ağır aktivitelerden kaçının, spor programınızı da doktorunuzun önerileri doğrultusunda gerçekleştirin. Dışarıda ya da klima olmayan yerlerde, nemli havalarda bol su tüketiniz. Bu günde minimum 250 ml. bardaktan 8 adet demektir. Susuzluk hissetmeseniz de içiniz. Doğuştan kalp hastalıkları olan bebek ve çocukları aşırı sıcaktan koruyunuz ve bol sıvı almalarını sağlayınız. Alkol ve kafeinli içecek tüketimini azaltın."