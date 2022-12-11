Kalp krizi geçiren adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

İzmir'in Tire ilçesinde kalp krizi geçiren adam, Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu ambulans helikopter ile İzmir'e götürülerek tedavi altına alındı.

Tire'de yaşayan ve tekne kaptanı olduğu öğrenilen Abdülnür Seçen (48) aniden göğsünde beliren ağrı sonrası kalp krizi geçirdiğinden şüphelendi. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Seçen'in bulunduğu eve giden sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Durumu ağır olan Seçen ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Seçen, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle İzmir'de bir özel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, tekne kaptanı Seçen'in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.