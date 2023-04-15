Kalp uzmanlarından altın değerinde tavsiyeler

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi kardiyoloji hekimleri, 10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde bazı belediye, dernek ve şirketlerde kalp sağlığı seminerleri düzenledi. Doç. Dr. Mustafa Doğduş, Doç. Dr. Cihan Altın ve Uzm. Dr. Caner Topaloğlu seminerlerde tavsiyelerde bulundu. Seminerde konuşan Doç. Dr. Cihan Altın, “40 yaşını aşkın bireylerde yıllık rutin kardiyoloji kontrolü önerilmektedir. Bunun dışında çarpıntı, baskı tarzında göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetleriniz olduğunda mutlaka bir kardiyoloji uzmanına gidip gerekli tetkiklerin yaptırılması önerilmektedir. Sağlıklı bir kalp için haftada en az 5 gün hafif tempolu 45 dakika düzenli egzersiz yapılması tavsiye edilmektedir. Sigara kullanıyorsanız mutlaka bırakmalısınız, hatta sigaralı ortamdan uzak durmanız gerekmektedir. Sağlıklı beslenme yine kalp sağlığı açısından çok önemli olup, özellikle Akdeniz mutfağı tipi beslenme önerilmektedir ve az tuz tüketimine dikkat edilmelidir. Kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol gibi değerler düzenli ölçtürülmeli, bu konuda hekiminizin önerdiği tedaviye uymalısınız. Stresten uzak bir hayatı benimsemeli ve günde yaklaşık 8 saat uyku uyumalısınız” dedi.

Sigara, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam

Doç. Dr. Mustafa Doğduş ise her yıl yaklaşık 17 milyon kişinin kalp ve damar hastalıklarına bağlı kaybedildiğini ve bu sayının tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturduğunu söyledi. Kalp ve damar hastalıklarında hem hastalıkların önlenmesinde hem de hastalık oluştuktan sonra iyilik halinin devamında koruyucu hekimliğin önemine dikkat çeken Doğduş, “Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80'i sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gibi kontrol edilebilen ve önlenebilen risk faktörlerine bağlıdır. Yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kan kolesterolü ve obezite de kalp ve damar hastalıkları için risk faktörleridir. Kalp ve damar hastalıklarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile erken dönemde bu risk faktörleri tespit edilerek tedavi edilebilir ve erken yaşta ölümlerin önüne geçilebilir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra kişinin kendi sağlığı ile ilgili farkındalığa sahip olması ve gerekli tedbirleri alması da kalp sağlığının korunmasında oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.