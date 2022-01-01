Kamış toplamaya giden adamın cesedi bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni bulundu. Kayıp kişinin sazlık alana kamış toplamak için gittiği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, Konak ilçesinde ikamet eden Tahsin Karadana (60) 23 Aralık'ta kamış toplamak için evden çıkarak Aliağa'ya gitti. Karadana'nın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri kayıp adamı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Cesedi 8 gün sonra bulundu

Kayıp adamın cansız bedeni, 8 gün sonra dalgıçlar tarafından sazlık alanda bulundu. İki çocuk babası Tahsin Karadana'nın cesedi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.