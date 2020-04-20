Kampüsİzmir'de ‘online etkinlik' serisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), hukuk, eğitim, sağlık ve ekonomi gibi farklı alanlardaki uzman isimleri, öğrenci ve mezunlarıyla buluşturmak için 3 ay önce Kampüsİzmir Sohbetlerini başlatmıştı. Başlatılan bu programlar, online platforma taşındı. İEÜ'nin uzaktan canlı öğretim sistemi sayesinde, her çarşamba farklı bir konuğun katılımıyla gerçekleşen buluşmalar, 27 Mayıs'a kadar aralıksız devam edecek.

Korona virüsünün hayata etkilerinin tüm yönleriyle ele alındığı ve katılımcıların merak ettikleri sorulara yanıt aldığı etkinlikler, İEÜ'nün Youtube hesabından da canlı yayınlanacak. İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün “Çevrimiçi Seminer Serisi” başlığıyla gerçekleştirdiği, toplam 8 etkinliği kapsayan serinin ilk iki konuğu, İEÜ Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alp Limoncuoğlu oldu.

"Yenilikçi iş fikirlerini ortaya koymalıyız"

“İş ve mesleklerin geleceği” konusunda bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Küçüközmen, geleceğin meslekleri arasında veri analizi ve veri görselleştirmenin ön plana çıkacağını söyledi. Virüsün sınır tanımadığını, dünyada ekonomik ya da finans kaynaklı bir krizden ziyade ciddi bir sağlık krizinin yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Küçüközmen, “Dünyanın korona virüs nedeniyle zor bir süreç geçirdiği bugünlerde, ülkemizin gelecek için Çin'in modern İpek Yolu olarak adlandırılan ‘Bir Kuşak, Bir Yol Girişiminde aktif rol alması gerekir. Bizim limanların hinterlandı, bölgedeki hiçbir ülkede yok. İşletmelerin başarısı insanın başarısı. Aklımıza gelen yeni iş fikrini, yenilikçi bir şekilde ortaya koymalıyız. Yeni nesil teknolojiye uyum sağlayanlar daha kolay iş sahibi olacak. Bu düzene adapte olunmalı” dedi.

“İş kazası sayılabilir”

“Covid-19'un çalışma hayatına yansımaları” hakkında bilgi veren Doç. Dr. Limoncuoğlu ise evde çalışma döneminde gerçekleşen herhangi bir kazanın iş kazası sayılmasının önünde fiili bir sıkıntının bulunduğunu ifade etti. Doç. Dr. Limoncuoğlu, korona virüsü salgınıyla birlikte uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaştığını belirterek, “Uzaktan çalışma, fiiliyatta bazı iş kollarında uygulanmaktaydı. Salgınla birlikte iş organizasyonu alt yapısı hazırlandı ve birçok kişi evlerinden çalışmaya başladı. Evden teknolojik altyapı sayesinde iş görme edimini yerine getirenler; tam zamanlıysa tam, kısmi zamanlı ise de aynı şekilde çalışmaya devam ederler. İşveren, çalıştırdığı kişinin ücretini aynı koşullarda ödemek zorundadır” dedi.

İşçinin uzaktan çalışmaya başlaması sebebiyle ücretinden kesinti yapılamayacağını kaydeden Doç. Dr. Limoncuoğlu, iş görme esnasında evin de iş yeri niteliği taşıdığını da sözlerine ekledi.

İşte program

İEÜ'nün Youtube canlı yayınlanacak diğer buluşmalardaysa 22 Nisan'da Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Meral Öğütçü, “Korona virüs kaygısı ve belirsizlik: Peki nasıl başa çıkacağız?” konusunda bilgilendirme yapacak. 29 Nisan'da İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gençer, “Dijital Dönüşüm”, 6 Mayıs'ta Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı, “Salgın Sonrası Küresel Ekonomik Büyüme” üzerine konuşacak. 13 Mayıs'ta Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhittin Hakan Demir, “COVİD-19'un tedarik zinciri üzerine olası etkilerini anlamak”, 20 Mayıs'ta İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Ertekin “Sürdürülebilir Pazarlama”, 27 Mayıs'ta İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özen, “Türkiye'de iş sistemi” başlıklarında konuşacak.

Öte yandan İEÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jülide Kesken, 31 Mart'ta benzer bir şekilde, “Kriz Dönemi Stratejileri” ile ilgili İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyelerine bilgilendirmede bulunmuş, kriz döneminde şirketlerin alması gereken önlemleri detaylıca anlatmıştı.