Kampüste aksiyon dolu ‘iş sağlığı' eğitimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri', öğrencilere bilgi ve heyecan dolu bir gün yaşattı. Kampüs, etkinlik için özel bir şekilde hazırlandı, öğrenciler zorlu çalışma ortamlarında ve yüksekte iple erişimin nasıl yapıldığını görmek için uzman eğitmenler eşliğinde tırmanış gerçekleştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Programında eğitim gören gençlerin yanı sıra lise öğrencilerinin de yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri'nin açılışı, İEÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle yapıldı. Seminerin açılışında; İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eren, Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi Dr. Serkan Bolat, Garanti BBVA İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi Göksel Geyik konuşma gerçekleştirdi. Ardından da uzman isimlerin yer aldığı oturumlara geçildi, öğrenciler merak ettikleri soruları katılımcılara sorma fırsatı buldu. Oturumların bitmesinden sonra iple erişim, yüksekte çalışma ve kurtarma, yangın söndürme ve ilkyardım konularında eğitim alan gençler, oldukça yararlı ve heyecan dolu bir gün geçirdi.

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, son dönemde iklim değişikliğinin de etkisiyle ülkemizde görülen doğal afet sayısının arttığını belirterek, “Her yıl binlerce kişi, iş yerinde geçirdiği çeşitli kazalar nedeniyle yaralanıyor. Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde ise mahsur kalan, hayata dönme noktasında doğru bir ilk müdahaleye ihtiyaç duyan insanları görüyoruz. İş sağlığı, güvenlik ve ilkyardım gibi konular, her yaştan kişinin önemsemesi, benimsemesi gereken kavramlar. Biz de öğrencilerimizi bu konularda bilgilendirmek, uygulamalı olarak bu işlemlerin nasıl yapıldığını onlara göstermek istedik” dedi.

Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kampüsümüzde tüm önlemleri alarak öğrencilerimize iple erişim eğitimi yaptırdık, yüksekte çalışmanın nasıl olduğunu gösterdik. Yangına nasıl, hangi açıdan müdahale edilmesi gerektiğini gençlerimize öğrettik. İlkyardım konusunda da eğitim maketleri üzerinde uygulama yaparak öğrencilerimize oldukça yararlı bilgiler verdik. Bu konularda lise öğrencilerimizin de bilgilenmesi amacıyla yaklaşık 150 öğrenciyi kampüsümüzde konuk ettik. Bundan sonra da gençlerimiz için bu tarz etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğiz.”

Öğretim Görevlisi Dr. Serkan Bolat, çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile öğrenci ve akademisyenlerin bir araya geldiğini belirten Bolat, “Öğrencilerimiz; iş sağlığı ve güvenliğinde uygulanan yeni yaklaşımları, firmaların geliştirdikleri iyi uygulama örnekleri ile tanıma fırsatı yakaladı” dedi.