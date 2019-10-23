Kamu binalarının etkin kullanımı için harekete geçildi

İzmir ve çevre iller için Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEB-CBS)'nin tanıtım toplantısı, İzmir yoğun bir katılımla gerçekleşti. Projeyle, ülkemizdeki tüm okulların coğrafi verileri toplanarak; hızlı bilgi akışı, etkili ve doğru analizlerle daha verimli envanter yönetiminin sağlanacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 vizyon hedefleri kapsamında, eğitimde veriye dayalı yönetim sistemi doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEB- CBS) projesiyle, ülkemizdeki tüm okulların coğrafi verileri toplanarak; hızlı bilgi akışı, etkili ve doğru analizlerle daha verimli envanter yönetiminin sağlanacağı bildirildi.

Öte yandan, 2023 eğitim vizyonunda yer alan veriye dayalı yönetim anlayışı kapsamında, bakanlığa bağlı okul ve tesislere ilişkin verilerin yer aldığı MEB CBS'nin Ege Bölgesi tanıtım toplantısı İzmir'de yapıldı.

Hedef kamu binalarının etkin kullanımı

Toplantıda konuşan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Emlak Daire Başkanı Dr. İbrahim Taşdemir, veri analizinin önemine değindi. 2023 eğitim vizyonunun da veriye dayalı politikaları merkeze alan bakış açısıyla hazırlandığını hatırlatan Taşdemir, MEB CBS'nin sadece inşaat ve emlak ile ilgili bir mesele olmadığını belirterek, "Bu sistem tüm okullarımızın optimizasyon çalışmalarını yüksek çıtalara taşıyacak bir husus. Milli Eğitim Bakanlığının Coğrafi Bilgi Sistemi ile yapmaya çalıştığı şey, öğretim daireleri dediğimiz genel müdürlüklerimiz, il ve ilçelerimiz ile okul seviyesinde alacağımız kararların kanıta dayalı olarak alınmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

Sistemle ilgili bilgi veren Taşdemir, taşınmaz envanterinin oluşturulması adına öncelikle tüm okul ve kamu binalarının kayıt altına alındığını ifade etti. Oluşturulan veri tabanıyla; tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşılacağı bilgisini paylaşan Taşdemir, MEB CBS'deki verilerin güncel tutulmasının önemine değindi. Kurumların açılması, kapatılması, yer ve isim değişiklikleri gibi süreçlerin veri üzerinden güncellenmesi gerektiğinin altını çizen İbrahim Taşdemir, projenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi de, yapmış olduğu konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen CBS sisteminin yapılacak olan tüm yatırımların ihtiyaçlar doğrultusunda ve kanuni dayanaklara göre planlanarak yapılması için önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Yahşi, "Misafirlerimizi ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bilgiyi kullanma açısından eğitim planlama politikalarının daha aktif ve verimli kullanılması açıcından CBS sistemi önem arz ediyor" dedi.

Okullarda enerji tasarrufu

Gerçekleştirilen toplantıda, CBS sistemi sayesinde tüm okul ve binaların enerji tüketim sistemlerinin de takip edileceği belirtilerek, enerji tüketimin azaltılması için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya ayrıca; çevre illerde görev yapan ve yatırım bölümünden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcılar, aynı bölümde görevli şube müdürleri de hazır bulundu. İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Kaygısız ve il milli eğitim şube müdürleri de toplantıda hazır bulundu.