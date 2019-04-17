İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kamyon kahvehaneye daldı: 2 ölü, 6 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde freni boşalan hafriyat yüklü kamyon bir kahvehaneye daldı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde freni boşalan hafriyat yüklü kamyon bir kahvehaneye daldı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında Onur Mahallesi 7371 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freninin boşaldığı iddia edilen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 EB 499 plakalı hafriyat yüklü kamyon duramayarak kahvehaneye daldı. Kazada kamyonun altına giren 2 kişi ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü ile kahvehanede bulunan 6 kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Amca çocukları oldukları öğrenilen Hasan Küçükdemir (55) ve Haki Küçükdemir'in (60) özel bir hastaneye kaldırıldıkları öğrenilirken, sürücü ise Çiğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Küçükdemir ve Haki Küçükdemir yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.