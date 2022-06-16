Kamyonet içerisinde binlerce dolu makaron ele geçirildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde, yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 19 bin 550 adet satışa hazır dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğancılar Mahallesi Kurudere mevkii yol ayrımında yapılan trafik kontrolünde, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde kamyonet içerisinde kaçak sigara olduğunu öğrenen ekiplerin yaptığı aramada, 2 kutu içerisinde toplam 19 bin 550 adet satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.