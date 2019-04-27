Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'in Konak ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Suriyeli çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesi Dibekbaşı Mahallesi'nde H.A'nın kullandığı kamyonet geri geri manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki M.E. aracın altında kaldı. Feci kazada Suriyeli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü H.A. ise Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.